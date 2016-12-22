В Новосибирске полиция сняла с рейса нетрезвую авиадебоширку

В Новосибирском аэропорту Толмачево сотрудники полиции сняли с рейса нетрезвую авиадебоширку. Об этом ​сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел на борту самолета Екатеринбург — Новосибирск — Хабаровск. Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, не соглашалась по просьбе сотрудников авикомпании соблюдать правила поведения на борту, вступила в конфликт с бортпроводниками, «размахивала руками и громко выражалась нецензурной бранью».

«Подобное поведение представляло опасность для остальных пассажиров и ставило под угрозу продолжение полета», — сказано в сообщении. В результате авиадебоширке было отказано в перелете. Кроме того, полиция проверяет поведение женщины на наличие состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в России вступила в силу новая редакция статьи о хулиганстве. В нее был добавлен пункт о нарушении общественного порядка на транспорте, в том числе воздушном. Теперь нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.