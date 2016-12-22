Генсек ООН назначил нового главу ЮНИСЕФ

Американка ​Хенриетта Фор сменит на посту нынешнего главу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лейка. Она приступит к своим обязанностям 1 января 2018 года, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте фонда.

«Хенриетта Фор задействует свой богатый опыт для работы в ЮНИСЕФ <...> Я знаю, что организация окажет ей поддержку, как когда-то она была оказана мне. Ее успех станет успехом не только ЮНИСЕФ, но и детей», — сказал Лейк.​

Ранее Хенриетта Фор работала в Агентстве США по международному развитию, в различных подразделениях Госдепа, а также сотрудничала с Центром стратегических и международных исследований.

​