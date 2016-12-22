РЖД открыла продажу электронных билетов на Калининградское направление

РЖД впервые открыла продажу электронных билетов на поезда Калининградского направления. Об этом говорится на сайте компании.

Поезда следуют транзитом через территорию Белоруссии и Литвы. Ранее покупка билетов на эти поезда была возможна только в кассах при условии личного присутствия пассажира.

Электронная регистрация позволяет пассажиру при посадке показать проводнику электронный билет (распечатанный или на экране мобильного телефона), паспорт и документ, разрешающий транзитный проезд через Литву. Регистрация заканчивается за 15 мин до отправления поезда.

Если у россиянина нет документа, разрешающего транзитный проезд, то регистрация заканчивается за 28 часов до отправления. «В этом случае персональные данные пассажира передаются в консульский отдел посольства Литовской Республики для оформления упрощенного проездного документа», — сказано в сообщении.