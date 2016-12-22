Меркушкина выдвинули в совет директоров госкомпании «Росагролизинг»

Экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин, занимающий пост спецпредставителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов, выдвинут в совет директоров госкомпании «Росагролизинг». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Распоряжение глава кабмина Дмитрий Медведев подписал 21 декабря. Отмечается, что 99,99% акций «Росагролизинга» принадлежит государству. Компания занимается поставкой аграриям сельхозтехники и племенных животных.
Это не первое выдвижение политика, освобожденного от своего поста в ходе осенней волны ротации губернаторского корпуса, в совет директоров госкомпании. В середине декабря правительство расширило состав совета директоров корпорации «Транснефть», выдвинув в него кандидатуру экс-главы Нижегородской области Валерия Шанцева.
Меркушкин ушел в отставку «по собственному желанию» 25 сентября. Врио губернатора назначили экс-мэра Самары Дмитрия Азарова.