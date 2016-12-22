Из-за пожара в московском ресторане «Аист» обрушилась кровля

В Москве в здании на Большой Серпуховской улице произошел пожар. Об этом РБК заявил дежурный офицер пресс-службы столичного главка МЧС.

«В результате возгорания на площади 150 кв. м частично обрушилась кровля здания по адресу: Большая Серпуховская, д.13, стр.5», — сказал он.

Фото: @alex_fschjgbtl313 / instagram

По словам дежурного, пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 20:20, добавил он.

Отмечается, что в этом здании расположен ресторан «Аист».

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что, по предварительным данным, в здании горела мебель и личные вещи.

Ранее РБК в МЧС сообщили, что пожар произошел в здании по адресу Малая Бронная, д.8/1. Однако, позже в МЧС уточнили, что пожар произошел по другому адресу.