Товары от eBay появятся на сторонних сайтах

Площадка электронной торговли (маркетплейс) ​eBay тестирует в России новую бизнес-модель, когда на сторонних сайтах, таких как интернет-магазины и даже социальные сети, могут появляться товары от поставщиков компании. Об этом РБК рассказал глава eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.

eBay будет выступать посредником между поставщиками и компаниями, которые хотят заниматься интернет-коммерцией. Покупатель сможет оформлять заказ на сайте партнеров eBay и там же оплачивать его. Затем заказ будет передан поставщику через eBay, объяснил Кретов. Логистику и взаимоотношения с производителями eBay возьмет на себя. Владельцы сайтов, которые станут партнерами eBay, будут отвечать за маркетинг и привлечение трафика.

По его словам, до России eBay уже тестировал данное направление в США, где схему реализовали с Facebook, а также в Индии с местной компанией по электронной коммерции Flipkart. «Потенциал этого рынка только в России на ближайшие пять лет мы оцениваем в $1,5–2 млрд», — сказал он.

Как рассказал глава eBay в России, компания ведет переговоры о сотрудничестве с крупными и средними интернет-магазинами, но с кем именно, Кретов отказался уточнить.

«Данная модель может быть интересна любым игрокам, которые работают в сфере онлайн-коммерции и хотят передать на стороны поиск и работу с поставщиками трансграничной торговли. Наша схема позволит любой площадке открыть своим покупателям десятки или сотни миллионов товаров со всего мира. На то, чтобы самостоятельно собрать такое предложение, у каждого отдельного игрока могут уйти годы или существенные затраты на услуги агрегаторов», — говорит он.

По словам Кретова, вопрос монетизации этого направления пока остается открытым, так как зависит от конкретного проекта. Например, может быть реализована модель получения доли от прибыли и даже создание совместных предприятий.

Гендиректор компании Criteo в России, СНГ и Израиле, занимающейся рекламными технологиями для ретейла, Эмин Алиев считает, что успешность инициативы eBay во многом будет зависеть от условий, которые предложит компания ретейлерам-участникам. Например, от того, кто будет владеть базой данных покупателей и иметь разрешение на дальнейшую коммуникацию.

По его мнению, подобная модель в США для eBay вряд ли является источником роста, поскольку предлагаемая модель уже давно используется Amazon. «При этом Amazon в США — это более 50% электронной коммерции, и бороться с ними для eBay на этом рынке крайне проблематично», — говорит Алиев. Однако в России для реализации нового направления условия могут быть лучше. «В России сейчас как раз хорошее время для тестирования подобной модели, поскольку планы выхода на российский рынок Amazon пока не ясны, а у локальных игроков, включая «Яндекс.Маркет», нет подобного предложения», — заключил он.

Как посчитал Алексей Петровский, главный аналитик Price.ru, в России объем реализации через сам eBay за ноябрь 2017 года составил чуть более 2 млрд руб. «Если компания будет брать повышенную комиссию в 7–12% от цены реализации и ожидать долю от текущих объемов на уровне 10%, то затраты eBay на продвижение на сторонних площадках в России могут составить около 20 млн руб. в среднем за месяц», — оценил он. По словам Петровского, перспективность проекта будет зависеть от того, как к нему отнесутся сами площадки, не будет ли eBay каннибализировать их ассортимент или, наоборот, дополнять.