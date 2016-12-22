Mail.Ru Group и «МегаФон» создадут совместное предприятие на Кипре

Совет директоров «МегаФона» одобрил приобретение 70% акций Amalior Holdings Limited у MGL Mail.Ru Equity Limited. Об этом говорится в заявке «МегаФона», поданной на Лондонскую фондовую биржу, где торгуются акции оператора.

Согласно выписке из кипрского реестра офшоров, MGL Mail.Ru Equity Limited принадлежит головной компании Mail.ru Group — кипрской Mail.Ru Group Limited. «МегаФон» владеет контролирующей долей голосующих акций Mail.Ru Group, то есть компания приобретает долю у своей «дочки».

Как пояснил РБК представитель «МегаФона», оператор «создает структуру для реализации совместных проектов и возможных новых бизнесов между оператором и Mail.Ru Group в соответствии с заявленной стратегией по разработке и запуску экосистемы цифровых продуктов». ​Эту информацию подтвердил представитель Mail.Ru Group. «Это технический шаг, который поможет в синергии двух компаний», — отметил он.

Cогласно выписке из кипрского реестра, Amalior Holdings Limited была зарегистрирована 7 декабря.

«МегаФон» закрыл сделку по покупке доли в Mail.Ru Group в начале этого года. Оператор приобрел 15,2% акционерного капитала интернет-холдинга, которые соответствуют голосующей доле в размере 63,8%. Продавцом пакета выступили структуры, аффилированные с контролирующим акционером «МегаФона» USM Holdings. Как объясняли представители «МегаФона», сделка позволит увеличить долю цифровых абонентов оператора в базе. Под этим термином он понимает тех, кто очень активно использует голосовую почту, различные веб-услуги, социальные сети, мессенджеры, потоковое видео и облачные сервисы. Mail.Ru Group помимо одноименного интернет-портала владеет социальными сетями «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», а также мессенджерами «Агент Mail.Ru» и ICQ.