Поставки газа из Словакии на Украину арестованы за долги

Словацкий суд арестовал поставки газа из Словакии в адрес НАК «Нафтогаз Украины» по иску итальянской компании IUGas. Об этом сообщает издание ZN.UA.
Решение было принято во исполнения постановления стокгольмского арбитража, вынесенного 19 декабря 2012 года, когда компания подала иск с целью взыскания стоимости поставленного газа. Решение касается сделки 2007 года. Общая сумма иска, в которую, помимо стоимости поставленного газа, входят штрафы и пени, составляет около $21 млн.
Источник в «Нафтогазе» сообщил изданию, что сейчас выясняют, кто является юридическим представителем истца: компания «Италия газ», которая была изначальным владельцем газа, находится в процессе банкротства.
В пресс-службе «Нафтогаз Украины» не смогли дать оперативный комментарий. РБК направил запрос в компанию. Также запрос направлен в пресс-службу оператора словацкого газового оператора Eustream.