Суд лишил Total лицензии на добычу сланцевой нефти на юге Франции

Суд во Франции аннулировал разрешение компании Total на ведение добычи сланцевой нефти на юге страны. Об этом сообщает Le Figaro.

Причиной для отзыва лицензии стали протесты защитников окружающей среды и поданные ими иски. По мнению экологов, добыча сланцевой нефти, при которой используется метод гидроразрыва пласта, наносит непоправимый ущерб окружающей среде.

В сообщении экологической организации Stop au gaz de schiste, которая вела кампанию против добычи сланцевых нефти и газа, отмечается, что разрешение на добычу для Total было выдано в 2011 году. В 2016 году суд его отменил, затем последовали апелляционные жалобы. 21 декабря разрешение было окончательно отменено Версальским апелляционным судом.

Экологи отметили, что борьба против нефте- и газодобывающих компаний будет продолжена. Как отмечает Le Figaro, метод гидроразрыва пласта, применяемый при добыче нефти и газа из сланцевых пород, был запрещен во Франции в 2011 году.

При гидроразрыве пласта в скважину под давлением закачивается жидкость, что позволяет соединить поры, в которых содержится газ, и увеличить его выход. В то же время применяемые при этом методе жидкости в случае утечки могут нанести вред окружающей среде.

В мае 2016 года стало известно, что власти Франции рассматривают возможность запрета поставок сланцевого газа из США. Причиной стало то, что при его добыче использовался метод гидроразрыва пласта.