Депутаты предложили обязать все интернет-магазины принимать карты «Мир»

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет все интернет-магазины принимать к оплате карты «Мир». Соответствующий документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект подготовила группа депутатов во главе с главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Авторы предлагают внести изменения в ст. 16.1 закона «О защите прав потребителей». По их словам, «более 90% расчетов в этом сегменте [интернет-торговли] до настоящего времени осуществляется за наличный расчет», говорится в пояснительной записке. В ней отмечается, что мелкие игроки рынка в основном не соблюдают законодательные нормы и не используют кассовый аппарат во время сделки с покупателем.

С помощью оплаты картой национальной платежной системы уменьшится количество контрафактной продукции, а также повысится прозрачность рынка интернет-торговли, заметили авторы законодательной инициативы. Кроме того, это позволит получить информацию о фактическом доходе интернет-магазинов, а также повысить налоговой сбор и сократить серый импорт.

«Принятие законопроекта обеспечит повышение честной конкуренции, так как работающие «вчерную» интернет-магазины будут явно выделяться по признаку отсутствия возможности оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт», — сказали авторы законопроекта.

В мае Путин перевел выплаты бюджетникам и пенсионерам на карту «Мир». Национальная платежная карта «Мир» выпускается в рамках национальной системы платежных карт (НСПК), которая была создана в 2014 году.