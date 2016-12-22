США выделят Украине кредит на $250 млн на хранилище ядерных отходов

Министерство финансов Украины, госкомпания «Энергоатом», корпорация частных зарубежных инвестиций при правительстве США (OPIC) и банк Central Storage Safety Project Trust подписали соглашение о кредите на $250 млн на строительство хранилища отработанного ядерного топлива на Украине, сообщается на сайте Минфина страны. Кредит рассчитан на 20 лет.

В ведомстве отметили, что этот проект позволит отказаться от услуг России по хранению и переработке ядерного топлива и сэкономить деньги. Ежегодно на вывоз отработанного топлива в Россию страна тратит около $200 млн, подчеркнули в министерстве. Строительство хранилища позволит «безопасно хранить ценные ядерные материалы у себя до тех времен, когда их переработка станет экономически и энергетически максимально эффективной».

О планах Украины отказаться от утилизации отработанного топлива в России в октябре 2016 года рассказывал министр энергетики страны Игорь Насалик. Тогда он сказал, что вопрос о строительстве хранилища был уже решен властями.

В мае того же года российская корпорация «Росатом» отказалась вывозить с Украины партию отработанного ядерного топлива. В Москве объяснили это «проблемой с платежами».