Акционеры «Уралкалия» одобрили уход компании с Мосбиржи

Акционеры «Уралкалия» одобрили делистинг акций компании с Московской биржи, говорится на сервере раскрытия корпоративной информации. За уход компании с Мосбиржи проголосовали 99,6636% акционеров.

Таким образом, акционеры утвердили решение, принятое 7 ноября советом директоров «Уралкалия».

Одновременно акционеры одобрили выпуск 150 миллионов привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая. Эти бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди акционеров, которые на 18 декабря 2017 года являлись владельцами более 10% обыкновенных акций компании. Цена размещения будет определена после регистрации дополнительного выпуска, говорится в сообщении.

Сейчас уставный капитал «Уралкалия» составляет 1,468 млрд руб., он разделен на 2,936 миллиарда обыкновенных акций номиналом 0,5 руб.

По состоянию на 10:56 мск акции компании на Мосбирже снижаются на 0,3% — до 122,6 руб. за бумагу

В середине декабря ФАС предварительно одобрила сделку по продаже 10% акций «Уралкалия».

Основными акционерами компании являются владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин (20,1% акций) и белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк (20% акций).