Контрольный пакет акций журнала Rolling Stone продан Penske Media

Издательский дом Penske Media приобрел контрольный пакет акций Wenner Media, издателя музыкального журнала Rolling Stone. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает The Wall Street Journal.

Собеседник журналистов рассказал, что стоимость Wenner Media составляет примерно $100 млн. Соответственно, за контрольный пакет заплачено не меньше $50 млн.

Глава Penske Media Джей Пенски заявил, что считает Rolling Stone величайшим изданием и уверен, что сможет сохранить бренд, несмотря на то что после выплаты по иску о клевете репутация издания пострадала.

Йен Веннер, один из основателей Rolling Stone, заявил, что горд тем, чего журнал достиг за 50 лет, и считает Penske Media идеальным партнером в текущей ситуации на рынке медиа.

Издание было выставлено на продажу в сентябре. Примерно за год до этого 49% акций было продано сингапурской компании BandLab Technologies Ltd, которая останется миноритарным акционером.

WSJ отмечает, что после этой сделки карьера Веннера как владельца крупных изданий и человека, влияющего на общественные настроения, завершится: в 2017 году он продал издания US Weekly и Men’s Journal.

Penske Media основана в 2004 году. Изначально холдинг занимался программным обеспечением и медиабизнесом, однако позже приобрел несколько информационно-развлекательных порталов и глянцевых изданий.

Rolling Stone выходит с 1967 года. Его основали Веннер и музыкальный критик Ральф Глисон. Помимо публикаций о музыке журнал известен общественно-политическими статьями.

В 2014 году издание опубликовало статью о групповом изнасиловании студентки в университете Вирджинии и жестоких нравах, царящих в кампусах. Одна из студенческих организаций обвинила журнал в клевете. В ходе расследования полиция не обнаружила никаких свидетельств того, что преступление реально было совершено. Издание признало, что при подготовке материала журналист опирался на показания одной стороны (девушки, которая якобы стала жертвой изнасилования). Статью официально опровергли, редакция выплатила по иску $1,65 млн.