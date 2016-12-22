Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,97 58,43 EUR Нал. 69,98 69,33 USD Бирж. 58,51 -0,20 EUR Бирж. 69,45 -0,29 USD ЦБ. 58,72 +0,11 EUR ЦБ. 69,50 +0,33 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 17192,24 +735,25 MOEX 2097,55 -0,26% RTS 1129,49 +0,01% Brent 64,55 +0,08% DJIA 24726,65 -0,11% Nasdaq 6960,96 -0,04% FTSE 7525,22 -0,25%
Контрольный пакет акций журнала Rolling Stone продан Penske Media
Лента новостей
Контрольный пакет акций журнала Rolling Stone продан Penske Media 09:23, Бизнес Forbes назвал российского бизнесмена года 09:14, Бизнес Угрожавший Трампу американец получил 14 лет тюрьмы 08:42, Политика Украинский премьер поблагодарил спецслужбы за поимку своего помощника 08:14, Политика Депутаты получат по 1 млн руб. на транспорт за счет экономии на отпусках 08:05, Политика СМИ узнали о прекращении «Газпромом» закупки труб для Nord Stream 2 07:55, Бизнес Военнослужащий из КНДР сбежал в Южную Корею 07:33, Общество В Чечне объяснили назначение лейтенанта Кадырова главой полиции Грозного 07:02, Общество Доля уверенных в особой роли русского народа россиян превысила 60% 06:54, Общество В Совфеде пригрозили «ответить» Франции в случае отзыва лицензии у RT 06:25, Политика Путин увеличил продолжительность прогулок для осужденных 05:40, Общество В Киеве назвали имя «российского агента» в правительстве 04:38, Политика Заместитель Терезы Мэй уволился из-за порнографии на компьютере 04:29, Политика Ходорковский открыл новый сайт вместо заблокированного Роскомнадзором 04:07, Технологии и медиа Продюсера «Терминатора-2» обвинили в растлении малолетних 04:05, Общество В Великобритании определят законом минимальную скорость интернета 03:20, Общество Белый дом одобрил первые поставки летального оружия Украине 02:36, Политика СМИ узнали о планах США нанести удар по стартовым площадкам КНДР 02:28, Политика Трамп пригрозил лишить помощи несогласные с решением по Иерусалиму страны 01:32, Политика Россиянин тяжело ранен в результате перестрелки в американском Питтсбурге 01:26, Общество Bloomberg узнал о планах Apple сделать AppStore мультиплатформенным 00:54, Технологии и медиа Приватбанк сообщил об аресте активов Коломойского по всему миру 00:32, Финансы Экс-тренеру сборной России по биатлону отказали в аккредитации на ОИ-2018 00:15, Спорт В Минске объяснили отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму 00:14, Политика «Ростех» продаст свою долю в разработчике смартфона YotaPhone 00:01, Технологии и медиа Росгвардия рассказала об изменениях в системе охраны губернаторов 00:00, Общество «Коммерсантъ» узнал о намерении ЦБ ужесточить ипотеку 20 дек, 23:44, Финансы В ДНР ответили на усиление Порошенко украинской группировки в Донбассе 20 дек, 23:37, Политика
Контрольный пакет акций журнала Rolling Stone продан Penske Media
Бизнес, 09:23
0
Контрольный пакет акций журнала Rolling Stone продан Penske Media

Издательский дом Penske Media приобрел контрольный пакет акций Wenner Media, издателя музыкального журнала Rolling Stone. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает The Wall Street Journal.

Собеседник журналистов рассказал, что стоимость Wenner Media составляет примерно $100 млн. Соответственно, за контрольный пакет заплачено не меньше $50 млн.

Глава Penske Media Джей Пенски заявил, что считает Rolling Stone величайшим изданием и уверен, что сможет сохранить бренд, несмотря на то что после выплаты по иску о клевете репутация издания пострадала.

Йен Веннер, один из основателей Rolling Stone, заявил, что горд тем, чего журнал достиг за 50 лет, и считает Penske Media идеальным партнером в текущей ситуации на рынке медиа.

Сладкое искушение: почему известные СМИ становятся жертвами fake news
Мнение

Издание было выставлено на продажу в сентябре. Примерно за год до этого 49% акций было продано сингапурской компании BandLab Technologies Ltd, которая останется миноритарным акционером.

WSJ отмечает, что после этой сделки карьера Веннера как владельца крупных изданий и человека, влияющего на общественные настроения, завершится: в 2017 году он продал издания US Weekly и Men’s Journal.

Penske Media основана в 2004 году. Изначально холдинг занимался программным обеспечением и медиабизнесом, однако позже приобрел несколько информационно-развлекательных порталов и глянцевых изданий.

Rolling Stone выходит с 1967 года. Его основали Веннер и музыкальный критик Ральф Глисон. Помимо публикаций о музыке журнал известен общественно-политическими статьями.

В 2014 году издание опубликовало статью о групповом изнасиловании студентки в университете Вирджинии и жестоких нравах, царящих в кампусах. Одна из студенческих организаций обвинила журнал в клевете. В ходе расследования полиция не обнаружила никаких свидетельств того, что преступление реально было совершено. Издание признало, что при подготовке материала журналист опирался на показания одной стороны (девушки, которая якобы стала жертвой изнасилования). Статью официально опровергли, редакция выплатила по иску $1,65 млн.

Теги: сделка , Rolling Stone
Главное
Forbes назвал российского бизнесмена года Бизнес
Материалы по теме
Журнал Rolling Stone выставят на продажу Бизнес
Сингапурский стартап купил 49% журнала Rolling Stone Технологии и медиа
Русская версия Rolling Stone возвращается на медиарынок Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.