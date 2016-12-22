Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,03 58,64 EUR Нал. 70,00 69,43 USD Бирж. 58,71 -0,05 EUR Бирж. 69,74 +0,17 USD ЦБ. 58,72 +0,11 EUR ЦБ. 69,50 +0,33 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 16890,22 +433,23 MOEX 2102,97 -0,72% RTS 1129,33 -0,46% Brent 64,44 -0,09% DJIA 24726,65 -0,11% Nasdaq 6960,96 -0,04% FTSE 7525,22 -0,25%
Угрожавший Трампу американец получил 14 лет тюрьмы
Лента новостей
Депутаты получат по 1 млн руб. на транспорт за счет экономии на отпусках 08:05, Политика СМИ узнали о прекращении «Газпромом» закупки труб для Nord Stream 2 07:55, Бизнес Военнослужащий из КНДР сбежал в Южную Корею 07:33, Общество В Чечне объяснили назначение лейтенанта Кадырова главой полиции Грозного 07:02, Общество Доля уверенных в особой роли русского народа россиян превысила 60% 06:54, Общество В Совфеде пригрозили «ответить» Франции в случае отзыва лицензии у RT 06:25, Политика Путин увеличил продолжительность прогулок для осужденных 05:40, Общество В Киеве назвали имя «российского агента» в правительстве 04:38, Политика Заместитель Терезы Мэй уволился из-за порнографии на компьютере 04:29, Политика Ходорковский открыл новый сайт вместо заблокированного Роскомнадзором 04:07, Технологии и медиа Продюсера «Терминатора — 2» обвинили в растлении малолетних 04:05, Общество В Великобритании определят законом минимальную скорость интернета 03:20, Общество Белый дом одобрил первые поставки летального оружия Украине 02:36, Политика СМИ узнали о планах США нанести удар по стартовым площадкам КНДР 02:28, Политика Трамп пригрозил лишить помощи несогласные с решением по Иерусалиму страны 01:32, Политика Россиянин тяжело ранен в результате перестрелки в американском Питтсбурге 01:26, Общество Bloomberg узнал о планах Apple сделать AppStore мультиплатформенным 00:54, Технологии и медиа «Приватбанк» сообщил о всемирном аресте активов Коломойского судом 00:32, Финансы Экс-тренеру сборной России по биатлону отказали в аккредитации на ОИ-2018 00:15, Спорт В Минске объяснили отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму 00:14, Политика «Ростех» продаст свою долю в разработчике смартфона YotaPhone 00:01, Технологии и медиа Росгвардия рассказала об изменениях в системе охраны губернаторов 00:00, Общество «Коммерсант» узнал о намерении ЦБ ужесточить ипотеку 20 дек, 23:44, Финансы В ДНР ответили на усиление Порошенко украинской группировки в Донбассе 20 дек, 23:37, Политика Объясняем, почему Bentley это круто 20 дек, 23:33, РБК и Bentley ЕС потребовал от ВТО наказать Россию за ограничение импорта свинины 20 дек, 23:20, Политика В США на аукцион выставят Mercedes Гитлера 20 дек, 23:09, Общество Новогодний пролет: почему Росавиация сократила чартеры в праздничные дни 20 дек, 22:59, Бизнес
Угрожавший Трампу американец получил 14 лет тюрьмы
Политика, 08:42
0
Угрожавший Трампу американец получил 14 лет тюрьмы

Житель штата Висконсин, укравший в оружейном магазине небольшой арсенал и направивший президенту Дональду Трампу антиправительственный манифест с угрозами, приговорен к 14-летнему тюремному сроку, сообщает AP. 

На процессе подсудимый Джозеф Якубовски требовал, чтобы его или приговорили к смерти, или отпустили. Якубовски, обвинения которому были предъявлены в сентябре, заявил судье, что не намерен следовать никаким правилам или законам и не собирается отчитываться о том, где он прячет 14 единиц оружия, включая пулемет.

Судья Уильям Конли сказал, что приговор вынесен с учетом серьезности преступления и попытками подсудимого скрыться — полиция искала ушедшего в бега Якубовски 10 дней. Украденное оружие Якубовски спрятал, найти его пока не удалось. 

В апреле Якубовски отправил в Белый дом 160-страничный манифест, в котором заявил, что существующая в стране «система жадности» превращает народ в рабов и разрушила его мечты, сообщала телекомпания NBC News. В конце он написал, что не боится умереть и предпочел бы, чтобы его убил президент в прямом телеэфире. Непосредственной угрозы Трампу манифест не содержал.

Якубовски заявил на процессе, что не является террористом, хотя украл оружие и направил антиправительственный манифест, содержащий угрозы. В приговоре отмечается необходимость его психиатрического лечения. 

Акайд Улла, подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке 11 декабря Акайд Улла, незадолго до совершения теракта написал пост в Facebook с обращением к президенту США Дональду Трампу. Выходец из Бангладеш признался, что сделал бомбу сам, чтобы «нанести урон» Соединенным Штатам за то, что они «бомбили его страну». Городские власти назвали случившееся терактом.​ 

Теги: Дональд Трамп , Терроризм
Главное
В Чечне объяснили назначение лейтенанта Кадырова главой полиции Грозного Общество
Материалы по теме
В США рассказали о появлении «киберхалифата» ИГ Политика
Власти рассказали о лицензии водителя у устроившего взрыв в Нью-Йорке Общество
Возле рождественского базара в Берлине нашли сумки с боеприпасами Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.