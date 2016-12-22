Угрожавший Трампу американец получил 14 лет тюрьмы

Житель штата Висконсин, укравший в оружейном магазине небольшой арсенал и направивший президенту Дональду Трампу антиправительственный манифест с угрозами, приговорен к 14-летнему тюремному сроку, сообщает AP.

На процессе подсудимый Джозеф Якубовски требовал, чтобы его или приговорили к смерти, или отпустили. Якубовски, обвинения которому были предъявлены в сентябре, заявил судье, что не намерен следовать никаким правилам или законам и не собирается отчитываться о том, где он прячет 14 единиц оружия, включая пулемет.

Судья Уильям Конли сказал, что приговор вынесен с учетом серьезности преступления и попытками подсудимого скрыться — полиция искала ушедшего в бега Якубовски 10 дней. Украденное оружие Якубовски спрятал, найти его пока не удалось.

В апреле Якубовски отправил в Белый дом 160-страничный манифест, в котором заявил, что существующая в стране «система жадности» превращает народ в рабов и разрушила его мечты, сообщала телекомпания NBC News. В конце он написал, что не боится умереть и предпочел бы, чтобы его убил президент в прямом телеэфире. Непосредственной угрозы Трампу манифест не содержал.

Якубовски заявил на процессе, что не является террористом, хотя украл оружие и направил антиправительственный манифест, содержащий угрозы. В приговоре отмечается необходимость его психиатрического лечения.

Акайд Улла, подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке 11 декабря Акайд Улла, незадолго до совершения теракта написал пост в Facebook с обращением к президенту США Дональду Трампу. Выходец из Бангладеш признался, что сделал бомбу сам, чтобы «нанести урон» Соединенным Штатам за то, что они «бомбили его страну». Городские власти назвали случившееся терактом.​