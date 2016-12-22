Военнослужащий из КНДР сбежал в Южную Корею

Военнослужащий сбежал из КНДР в Южную Корею ​через демилитаризованную зону. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Военнослужащий с «невысоким званием» появился перед постом охраны около 8:04 утра (02:04 по мск) при сильном тумане. В поисках перебежчика к границе приблизились северокорейские военные, в ответ с территории Южной Кореи было произведено около 20 предупредительных выстрелов.

«Примерно через 40 минут раздалось несколько выстрелов с севера, но никаких пуль, пересекших границу, обнаружено не было», — сказано в сообщении. О судьбе беглого солдата в настоящее время ничего не известно.

Ранее Сеул рассказал о побеге в Южную Корею двух граждан КНДР. Патруль ВМС обнаружил их на деревянной лодке примерно в 100 км от острова Токто. В ноябре северокорейский военнослужащий при побеге из КНДР был ранен, но, несмотря на это, смог добраться до южнокорейской территории.

По данным Reuters, из КНДР в Южную Корею в 2017 году бежали 881 человек, большинство из них попали в Республику Корея ​через Китай.