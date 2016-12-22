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В Минске объяснили отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
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В Минске объяснили отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
Политика, 00:14
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В Минске объяснили отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму

Белоруссия отказалась поддерживать резолюцию ООН по Крыму для того, чтобы обратить внимание членов международной организации на «неэффективность» и «разрушительность» документа. Об этом говорится в заявлении главы управления информации белорусского МИД Андрея Шупляка.

«Беларусь всегда голосовала против любых страновых резолюций <...> Мы на собственном опыте знаем, что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве», — пояснил Шупляк.

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В МИД Белоруссии также полагают, что Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) «не место» для обсуждения и принятия подобных страновых документов.

Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму 20 декабря. В утвержденном документе признается «временная оккупация Россией части Украины», также речь идет о «незаконном установлении правительством России» своих законов и юрисдикций на полуострове.

Текст для международной организации предложила Украина. За резолюцию проголосовали 70 государств, против высказались 26 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Китай, КНДР и другие. Еще 76 стран воздержались от голосования.​

После голосования глава МИД Украины Павел Климкин признал принятый документ «одним из самых тяжелых». «Давление на Россию усилено. Мы благодарны вам за сильную позицию и поддержку, друзья», — написал Климкин в Twitter. ​В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов увидел в резолюции ООН «пропагандистские мифы Киева».

Теги: ООН , резолюция , Белоруссия
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