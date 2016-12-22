В ДНР ответили на усиление Порошенко украинской группировки в Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) назвали «противоречивыми» действия украинского президента Петра Порошенко, усилившего военное присутствие Украины в Донбассе. Об этом представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) заявил агентству «Интерфакс».
«В день, когда стороны конфликта вновь выразили приверженность Минским соглашениям, договорились об очередном прекращении огня в новогодний период, гарант украинской Конституции заявляет об усилении группировки», — сказал собеседник агентства.
По словам представителя СЦКК, такие шаги будут «способствовать эскалации» ситуации на линии соприкосновения.
Ранее Петр Порошенко рассказал о «непростой ситуации» на линии фронта и заявил об усилении присутствия украинской группировки в Донбассе. «Вчера впервые за много дней был нанесен удар по нашим позициям системой залпового огня «Град», — пояснял украинский лидер.
В свою очередь, в ДНР в применении систем «Град» обвинили украинскую сторону. «Обстановка, можно сказать, ухудшается, потому что украинская сторона начинает применять реактивные системы залпового огня «Град», — заявлял замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Стороны конфликта в Донбассе согласовали перемирие на период рождественских и новогодних праздников 20 декабря.