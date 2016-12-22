В Новосибирске на три года осудили бизнесмена за хищение бюджетных денег

В Новосибирске суд вынес приговор генеральному директору ООО «Аванта» Александру Горбачеву, признанному виновным в мошенничестве и отмывании денег. Он был приговорен к трем годам заключения, говорится в сообщении Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Горбачев в 2011-2012 года заключил два контракта с ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». ООО «Аванта» должна была заняться строительством и реконструкцией нескольких объектов в аэропортах Благовещенска и Иркутска. Общая сумма контрактов составила 165 млн руб.

Горбачев получил аванс в размере более 49 млн руб. из бюджетных средств, которые были выделены на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации». Полученные средства он распределил между фирмами-однодневками. Позднее они были обналичены и переданы ему. Сами работы по контрактам выполнены не были.

Горбачев был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) доходов, совершенное в крупном размере). Суд приговорил его к трем годам заключения и обязал возместить полученные от государства 49 млн руб.