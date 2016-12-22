В Иране бывший вице-президент приговорен к 63 годам тюрьмы

Хамид Резе Бакаи (Фото: Abtin / Wikipedia)

В Иране суд вынес приговор бывшему вице-президенту страны ​Хамиду Резе Бакаи, сообщает агентство ISNA. Он был приговорен к 63 годам заключения.

Чиновник был обвинен в злоупотреблении полномочиями и растрате госсредств. Пост вице-президента он занимал с 2009 по 2013 год. Одновременно, с 2011 года он возглавлял администрацию президента страны. Как уточняет The Washington Post, он был задержан в 2015 году, однако позднее отпущен на свободу на время следствия. В мае 2017 года он попытался принять участие в президентских выборах, однако его кандидатура была отклонена. Позднее, в июле, он был вновь арестован.

Свою должность Бакаи занимал в период президентства Махмуда Ахмадинежада. Как пишет газета «Ашарк аль-Аусат», дело против Бакаи связано с конфликтом Ахмадинежада с главой судебной системы Ирана Садехом Лариджани.