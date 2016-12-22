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ФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу коллекторов
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ФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу коллекторов
Общество, 21:10
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ФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу коллекторов

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о рекламе из-за появления в «Яндекс.Директ» рекламы коллекторских агентств, не внесенных в соответствующий реестр. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Обращение в ФАС направила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. В заявлении отмечалось, что «Яндекс.Директ» при запросе «взыскание долгов физлиц» выдает пользователю несколько рекламных объявлений от компаний, которые не внесены в государственный реестр коллекторов. При этом тексты рекламы гласили: «Сотрудничаем с органами», «Лично встретимся с должником», «Взыскание долга с физлица».

В обращении отмечалось, что подобный текст рекламы противоречит закону. Вести взыскание долгов с помощью личных встреч, телефонных переговоров, письменных сообщений и прочих видов связи могут только те компании, которые включены в реестр коллекторов. Для прочих это возможно лишь путем направления уведомлений по почте.

В ФАС напомнили, что согласно п. 7 ст. 7 закона «О рекламе» «не допускается реклама товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений». Таким образом, рекламодатель и распространитель рекламы в лице компании «Яндекс» нарушили закон, указали в ФАС.

Сейчас в едином реестре коллекторов, который ведет Федеральная служба судебных приставов (ФССП), указано 167 компаний. В октябре стало известно, что в 2018 году ФССП начнет плановые проверки зарегистрированных коллекторов.

Теги: "Яндекс" , Федеральная антимонопольная служба , Реклама
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