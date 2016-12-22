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МИД Польши ответил на предложение Еврокомиссии о санкциях против Варшавы
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МИД Польши ответил на предложение Еврокомиссии о санкциях против Варшавы
Политика, 20:02
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МИД Польши ответил на предложение Еврокомиссии о санкциях против Варшавы

МИД Польши выпустил специальное заявление в связи с решением Еврокомиссии, которая рекомендовала Совету Европы ввести санкции против Варшавы из-за проведенных судебных реформ. Польское внешнеполитическое ведомство отметило, что это «осложняет отношения Польши и ЕС».

В МИД Польши осудили решение Еврокомиссии, которое, как говорится в заявлении, «может затруднить понимание и взаимное доверие между Варшавой и Брюсселем». В то же время в Варшаве подтвердили, что страна готова к переговорам и готова обосновать проведение вызвавших недовольство Брюсселя реформ.

«Мы не можем принять одностороннюю и несправедливую позицию в отношении Польши. Кампания по распространению негативной информации о проводимых в стране реформах не основана на фактах», — подчеркнули в МИД Польши. В Варшаве подчеркнули, что готовы обратиться в суд для защиты прав страны.

Поводом для конфликта Брюсселя и Варшавы стали реформы судебной системы в Польше, которые усилили роль президента и парламента в принятии решений Конституционного суда и ограничили возможность вмешательства судов в принятие политических решений. В Еврокомиссии это сочли угрозой для принципа верховенства права. 20 декабря комиссия рекомендовала Совету Европы лишить Польшу права голоса на основании ст. 7 договора о Европейском союзе.

Теги: Польша , Санкции
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