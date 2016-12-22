Крымскому учителю отменили приговор за призыв вернуть полуостров России

Верховный суд Крыма отменил приговор в отношении общественного активиста Валерия Подъячего, вынесенный шесть лет назад украинским судом за призыв вернуть полуостров России. Об этом сообщает ТАСС.

Подъячий был осужден в 2011 году по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в два года. По словам защитника Подъячего в суде Олега Бондаренко, судья вынес решение, что этот приговор отменен и производство по делу завершено из-за отсутствия состава преступления.

Бондаренко назвал решение суда «половинчатым»: суд признал, что в связи с вхождением в состав России в Крыму действуют российские законы, а не украинские. При этом в реабилитации Подъячему отказано. «В этой части решение мы будем обжаловать, потому что он российских законов не нарушал», — подчеркнул защитник.

В августе 2017 года Киевский районный суд Симферополя отказал Подъячему в праве устроиться на работу учителем в школу из-за непогашенной судимости. В решении говорилось, что факт принятия Крыма в состав России — не основание для признания приговора недействительным, и решения, принятые до этого момента, не потеряли юридическую силу.

В апреле 2016 года тогдашний губернатор Севастополя Сергей Меняйло заявил, что считает необходимым причислить крымчан, осужденных украинскими властями за пророссийскую деятельность, к жертвам политических репрессий. В качестве примера он привел Подъячего.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после референдума. Украина не признает это решение и называет регион «оккупированной территорией». Россия неоднократно отмечала, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.