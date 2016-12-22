Глава ФАНО заявил о соответствии зарплат российских ученых европейским

Зарплата российских ученых находится на одном уровне с европейскими. Об этом глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России Михаил Котюков заявил на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, передает корреспондент РБК.

«Я вопрос кадрового развития обсуждаю постоянно с руководителями институтов. И все чаще я слышу, что уровень заработных плат ученых сегодня достаточно конкурентоспособен по сравнению с европейским», — сказал Котюков. Конкретных цифр он не привел.

«Из наших институтов не уезжают ученые. И это заслуга директоров, потому что их бюджеты не ограничиваются федеральными поступлениями, они ищут ресурсы, выполняют крупные гранты», — добавил глава ФАНО.

Вице-президент Российской академии наук Юрий Балега в разговоре с РБК сообщил, что отток ученых сохраняется. «Конечно, нам бы хотелось, чтобы шел обратный процесс, но, не буду лукавить, этого не происходит», — добавил он.

В сентябре РБК-Башкортостан сообщал, что Научный центр энергосбережения и энергоэффективных технологий, расположенный в Уфе, задолжал сотрудникам в общей сложности более 950 тыс. руб. Зарплата не выплачивалась с начала 2017 года.