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На задержанную у здания ФСБ участницу Pussy Riot составили протокол
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На задержанную у здания ФСБ участницу Pussy Riot составили протокол
Общество, 15:49
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На задержанную у здания ФСБ участницу Pussy Riot составили протокол

На задержанную у здания ФСБ участницу группы Pussy Riot Марию Алехину полицейские составили протокол об административном правонарушении. Об этом сообщила сама Алехина, передает ТАСС.

Протокол был составлен по ч. 6 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Протокол Мещанский суд рассмотрит 21 декабря. По этой статье Алехиной может грозить до 15 суток административного ареста. На ночь она и два фотографа, которые снимали ее акцию, останутся в ОВД.

Алехина 20 декабря, в День чекиста, вышла с плакатом «С днем рождения, палачи» к зданию ФСБ на Лубянке.

Плакат активистка привязала к решетке здания. После этого она была задержана полицией с фотографами Андреем Золотовым и Денисом Бочкаревым.

«Дождь» сообщил, что полиция задержала еще двух человек — корреспондента телеканала Владимира Роменского и оператора Владимира Комиссарова. Они освещали акцию, организованную Дмитрием Энтео. В своем Twitter Энтео опубликовал фотографии с акции.

Алехина является участницей панк-группы Pussy Riot, получившей известность после акции в храме Христа Спасителя в 2012 году. По обвинениям в хулиганстве Алехина и Надежда Толоконникова получили два года колонии общего режима.

Теги: ФСБ , Москва , Мария Алехина
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