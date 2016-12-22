Титов одним словом описал источник денег для своей предвыборной кампании

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, объявивший о планах участвовать в выборах президента 2018 года, в ответ на вопрос РБК об источниках финансирования своей избирательной кампании ответил: «Бизнес».

Титов также заявил, что его предвыборный штаб «практически сформирован». «Если 21 декабря меня выдвинет съезд, у меня будет пять дней, чтобы пройти процедуру регистрации. У нас штаб практически сформирован. Возглавлять штаб будет Эльдар Янбухтин, бывший глава предвыборного штаба СПС», — сказал он. По словам бизнес-омбудсмена, в штабе также будет работать Игорь Потоцкий, который писал стратегию общественной организации «Деловая Россия», и Антон Степанов, томский политтехнолог, который «в основном работал против власти на выборах, в том числе и в Севастополе на прошлых думских выборах».

Титов считает, что у него есть «все шансы» обогнать журналистку Ксению Собчак на президентских выборах. «Ксения, конечно, хороший, красноречивый, профессиональный оратор, человек, который работает в общественном поле. Но все-таки, как нам кажется, сегодня запрос на серьезность. Раньше экономические проблемы были не столь серьезные, и люди хотели больше зрелищ. Сегодня проблемы очень серьезные», — заявил он.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. В Центральной избирательной комиссии заявили, что получили 29 уведомлений о выдвижении кандидатов. Из них 14 пришли от партий, а 15 — от самовыдвиженцев. Кандидатура действующего президента Владимира Путина будет выдвинута 26 декабря, добавили в ЦИК.

Помимо Титова и Путина в выборах планируют участвовать лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, телеведущая Ксения Собчак, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный (в ЦИК заявили, что он не сможет участвовать в выборах из-за судимости) и другие.