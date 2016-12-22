Цена барреля нефти Brent превысила $64

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года достигла $64,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов биржи ICE. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $64 за баррель 13 декабря. По состоянию на 13:52 мск котировки опустились до $63,8 за баррель.

12 декабря цена барреля нефти Brent превысила $65 впервые с июня 2015 года.

В конце ноября страны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев — до конца 2018 года. Это соглашение поддержали страны, не входящие в картель, в том числе Россия. Решение сократить нефтедобычу принимается во второй раз. Впервые такая сделка была заключена в конце 2016 года.