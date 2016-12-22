Песков подтвердил личную встречу Путина с Явлинским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин встречался с сооснователем партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Президент встречался действительно с Явлинским. Когда точно — сейчас сказать не могу, но такая встреча действительно имела место», — сказал Песков. По его словам, инициатива встречи принадлежала основателю «Яблока».

Песков добавил, что у Путина с Явлинским «давние отношения и контакты», которые «не всегда связаны с какими-то электоральными делами».

19 декабря Явлинский в эфире телеканала «Дождь» рассказал, что «совсем недавно» встречался с Путиным ​и обсуждал ситуацию на Украине. Явлинский заметил, что Путин согласился с его мнением по поводу того, что конфликт на Украине «пора заканчивать».

В то же время, по словам Явлинского, Путин не считает, что в стране создалась «пороховая ситуация». «Даже если он так понимает этот вопрос, то он выводы делает совсем не такие, которые я бы считал правильными», — сказал политик. Дату встречи Явлинский не назвал.

В сентябре Явлинский заявил о желании баллотироваться в качестве кандидата в президенты России. Планируется, что «Яблоко» официально объявит о его выдвижении 22 декабря. Также о намерении баллотироваться в качестве кандидатов объявили телеведущая Ксения Собчак, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный.