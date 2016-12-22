В Армении произошло ДТП с участием 53 автомобилей

В Араратской области Армении произошло ДТП с участием 53 легковых автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек. Об этом сообщает портал Shamshyan.

Авария произошла на 16-м км трасы Ереван — Ерасхаван. Пострадавшие доставлены в больницы Арташата.

По предварительной информации, причиной ДТП стал гололед. Отмечается, что коммунальщики начали посыпать проезжую часть реагентами и песком только после того, как произошло ДТП. На данный момент дорога перекрыта.

В июне в Армении перевернулся автобус с военнослужащими. Инцидент произошел в Гегаркуникской области страны. В результате ДТП пострадали 12 военных контрактной службы.



