Умер фигурант дела священников-педофилов Бернард Лоу

В Риме в возрасте 86 лет скончался кардинал и бывший архиепископ Бостона Бернард Лоу, ставший скандально известным в связи с процессами против священников-педофилов. Об этом сообщает The New York Times.

Лоу был назначен архиепископом Бостона в 1984 году, однако ушел с кафедры в 2002 году после исков в отношении священников города по обвинению в сексуальных домогательствах. Самым громким, пишет NYT, стал случай со священником Джоном Дж. Гэйгэном, который подозревался в домогательствах по меньшей мере к 130 мальчикам на протяжении 30 лет. После этого начались судебные иски и расследования в отношении других служителей Бостонской епархии. Против епархии были поданы около 500 исков на общую сумму $100 млн. После широкой огласки ситуации в Бостоне 60 священников подписали письмо к архиепископу Лоу с просьбой добровольно оставить кафедру. Лоу покинул пост и переехал в Ватикан. Папа римский Иоанн Павел II назначил его в 2004 году настоятелем базилики Санта-Мария Маджоре — одного из четырех крупнейших храмов Рима.

В 2016 году премию «Оскар» за лучший фильм получила картина «В центре внимания», сюжет которой основан на событиях в бостонской церкви.