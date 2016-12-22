Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,09 58,54 EUR Нал. 69,93 69,24 USD Бирж. 58,73 -0,04 EUR Бирж. 69,48 -0,08 USD ЦБ. 58,61 -0,08 EUR ЦБ. 69,17 +0,08 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 16276,05 -1396,65 MOEX 2115,78 -0,11% RTS 1134,85 +0,02% Brent 63,96 +0,13% DJIA 24754,75 -0,15% Nasdaq 6963,85 -0,44% FTSE 7544,09 +0,09%
Школам в Узбекистане запретили собирать металлолом
Лента новостей
Памфилова обвинила Ходорковского в публичном давлении на ЦИК 09:42, Политика Обвиненный во взятках экс-губернатор Сахалина выступил с последним словом 09:14, Политика Школам в Узбекистане запретили собирать металлолом 08:58, Общество Медведев выделил регионам 55 млрд руб. на рефинансирование кредитов 08:53, Финансы Плохая неделя для тенниса: принесет ли деньги женский турнир в Москве 08:34, Бизнес В Крыму после принятия украинской резолюции заявили о «дискредитации» ООН 08:16, Политика Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 15 км 08:08, Общество Путина выдвинут в президенты на организованной епископом Тихоном выставке 08:03, Политика Три человека погибли при пожаре в Хабаровском крае 07:31, Общество ФАС обязала РЖД раскрывать информацию о пустых вагонах в online-режиме 07:23, Бизнес Курс биткоина упал на 15% 07:01, Финансы Разработчик рассказал о полувековом сроке службы новой подлодки «Хаски» 06:16, Политика Актеры из «Иронии судьбы» отреагировали на перенос фильма на «Россию 1» 06:15, Общество СМИ сообщили о передаче США Китаю проекта новых санкций против КНДР 05:41, Политика Глава ФСБ рассказал о «шпионских приборах» в грузах из США в 2003 году 05:31, Общество Роспотребнадзор предупредил о вспышке кампилобактериоза в США 05:15, Общество Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона 05:13, Технологии и медиа Власти Ставрополя подтвердили смерть устроившего в доме взрыв мужчины 04:37, Общество Аналитик Сбербанка увидел конфликт интересов у ЦБ при санации 04:21, Финансы Дальневосточным силовикам пригрозили ограничить тепло из-за долгов 04:20, Общество СМИ узнали о письме Шохина о риске остановки части нефтяных скважин 03:53, Бизнес СМИ сообщили о продлении расследования катастрофы Ту-154 Минобороны 03:38, Общество В многоэтажке в Ставрополе взорвался неизвестный предмет 03:07, Общество Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам 02:56, Экономика Саакашвили опубликовал открытое письмо к Порошенко 02:41, Общество Драматургия на ВДНХ: кто даст денег на организацию выдвижения Путина 02:27, Политика Жертвой первой кибератаки через SWIFT оказался подконтрольный ВЭБу банк 02:07, Финансы Российские военные наблюдатели рассказали о «провокациях» со стороны ВСУ 01:55, Политика
Школам в Узбекистане запретили собирать металлолом
Общество, 08:58
0
Школам в Узбекистане запретили собирать металлолом

Местным городским администрациям (хокимиятам) городов Узбекистана запретили привлекать работников образовательных и медицинских учреждений к сбору металлолома. В силу запрет вступит с 2018 года, говорится в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева, сообщает агентство «Фергана».

«Органам государственной власти на местах запрещается установление для образовательных и медицинских учреждений заданий на заготовку и сдачу лома, отходов черных металлов», — цитирует агентство постановление главы государства.

Бизнес с Каримовым: чем важен Узбекистан для российской экономики
Экономика

Традиция принудительно привлекать работников медицинских и образовательных учреждений, а также учащихся к сбору металлолома сохранилась в Узбекистане с советских времен. Кроме того, власти регулярно привлекают учащихся и бюджетников для уборки и благоустройства улиц, переписи населения, уборки хлопка и строительства жилья.

Жителям Узбекистана велели приклеить собранный хлопок к визиту премьера
Общество

В сентябре премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов потребовал запретить привлекать учащихся и работников бюджетных сфер к сбору хлопка. Незадолго до этого, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане приняты меры по искоренению принудительного и детского труда.

Официально использование детского труда в стране прекращено в 2015 году. Но, как писал Reuters, Узбекистан до сих пор входит в топ-5 нарушителей, согласно Глобальному индексу рабства правозащитной организации Walk Free Foundation. К принудительному труду, по их данным, привлечены до 4% населения страны, которые фактически живут в условиях рабства. Первое место в антирейтинге занимает КНДР.


 

Теги: Узбекистан , школьники , металлолом
Главное
Памфилова обвинила Ходорковского в публичном давлении на ЦИК Политика
Главное
Памфилова обвинила Ходорковского в публичном давлении на ЦИК Политика
Путина выдвинут в президенты на организованной епископом Тихоном выставке Политика
Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.