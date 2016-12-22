Школам в Узбекистане запретили собирать металлолом

Местным городским администрациям (хокимиятам) городов Узбекистана запретили привлекать работников образовательных и медицинских учреждений к сбору металлолома. В силу запрет вступит с 2018 года, говорится в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева, сообщает агентство «Фергана».

«Органам государственной власти на местах запрещается установление для образовательных и медицинских учреждений заданий на заготовку и сдачу лома, отходов черных металлов», — цитирует агентство постановление главы государства.

Традиция принудительно привлекать работников медицинских и образовательных учреждений, а также учащихся к сбору металлолома сохранилась в Узбекистане с советских времен. Кроме того, власти регулярно привлекают учащихся и бюджетников для уборки и благоустройства улиц, переписи населения, уборки хлопка и строительства жилья.

В сентябре премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов потребовал запретить привлекать учащихся и работников бюджетных сфер к сбору хлопка. Незадолго до этого, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане приняты меры по искоренению принудительного и детского труда.

Официально использование детского труда в стране прекращено в 2015 году. Но, как писал Reuters, Узбекистан до сих пор входит в топ-5 нарушителей, согласно Глобальному индексу рабства правозащитной организации Walk Free Foundation. К принудительному труду, по их данным, привлечены до 4% населения страны, которые фактически живут в условиях рабства. Первое место в антирейтинге занимает КНДР.





