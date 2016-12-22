Три человека погибли при пожаре в Хабаровском крае

При пожаре в квартире дома в Комсомольске-на-Амуре погибли три человека. Об этом сообщается на сайте управления СК по Хабаровскому краю. По факту происшествия возбуждено дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 19 декабря. Женщина хотела повидать своего сына, который живет в квартире пятиэтажке. Как только она открыла входную дверь, из нее повалил дым. Женщина вызвала пожарных, и они потушили возгорание. После этого в квартире был найден труп 40-летнего сына женщины, его сожительницы 24 лет и его друга. По предварительным данным, они погибли от отравления продуктами горения. Причиной пожара могла стать включенная портативная электроплитка.

На сайте МЧС сообщается, что площадь возгорания в квартире составила два квадратных метра. В ведомстве отметили, что горели домашние вещи. Всего в ликвидации пожара принимали участие 15 человек и шесть единиц техники.