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Власти Ставрополя подтвердили смерть устроившего в доме взрыв мужчины
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Власти Ставрополя подтвердили смерть устроившего в доме взрыв мужчины
Общество, 04:37
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Власти Ставрополя подтвердили смерть устроившего в доме взрыв мужчины

Мужчина, который привел в действие неизвестное взрывное устройство в городе Ставрополь, ликвидирован, и эвакуированные жильцы возвращаются в свои квартиры. Об этом сообщил глава администрации Промышленного района города Дмитрий Семенов, передает «Интерфакс».

«Человек, который взорвал неустановленное взрывное устройство, ликвидирован, квартиру полностью всю проверили, следователи отработали, дальше все заключения — кто, как и почему будут давать следственные органы», — сказал он. Семенов отметил, что опасности для людей нет.

В многоэтажке в Ставрополе взорвался неизвестный предмет
Общество


Ранее ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что мужчина мог быть ликвидирован. По словам собеседников агентства, на просьбы сотрудников правоохранительных органов выйти из квартиры и сдаться, он ответил отказом.

В ночь на среду, 20 декабря, в одном из жилых домов произошел взрыв. В результате из здания были эвакуированы 130 человек. По словам жильцов, взрыв устроил мужчина на 10-ом этаже, и он грозился устроить еще один. Очевидцы рассказали «Интерфаксу», что в той квартире была взорвана граната. Городские власти сообщили, что устроивший взрыв не был жителем Ставрополя, а квартиру он снимал.

Теги: взрыв , происшествие , Ставрополь
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