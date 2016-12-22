Власти Ставрополя подтвердили смерть устроившего в доме взрыв мужчины

Мужчина, который привел в действие неизвестное взрывное устройство в городе Ставрополь, ликвидирован, и эвакуированные жильцы возвращаются в свои квартиры. Об этом сообщил глава администрации Промышленного района города Дмитрий Семенов, передает «Интерфакс».



«Человек, который взорвал неустановленное взрывное устройство, ликвидирован, квартиру полностью всю проверили, следователи отработали, дальше все заключения — кто, как и почему будут давать следственные органы», — сказал он. Семенов отметил, что опасности для людей нет.

Ранее ТАСС «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили , что мужчина мог быть ликвидирован. По словам собеседников агентства, на просьбы сотрудников правоохранительных органов выйти из квартиры и сдаться, он ответил отказом.

В ночь на среду, 20 декабря, в одном из жилых домов произошел взрыв. В результате из здания были эвакуированы 130 человек. По словам жильцов, взрыв устроил мужчина на 10-ом этаже, и он грозился устроить еще один. Очевидцы рассказали «Интерфаксу», что в той квартире была взорвана граната. Городские власти сообщили, что устроивший взрыв не был жителем Ставрополя, а квартиру он снимал.