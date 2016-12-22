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Дальневосточным силовикам пригрозили ограничить тепло из-за долгов
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Дальневосточным силовикам пригрозили ограничить тепло из-за долгов
Общество, 04:20
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Дальневосточным силовикам пригрозили ограничить тепло из-за долгов

На Дальнем Востоке энергетики могут ограничить подачу тепла в силовые ведомства из-за роста задолженности. Об этом сообщается на сайте «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), которая входит в «РусГидро».

Как отмечается в сообщении, до конца года задолженность может увеличиться до 205 млн руб. Среди должников объекты Министерства обороны, МЧС, МВД и ФСИН. Они должны за тепло 118 млн рублей. В генерирующей компании полагают, что к концу 2017 году общий дефицит средств на оплату потребленных услуг в бюджетах ведомств составит 205,7 млн рублей.

«Дефицит денежных средств, возникающий вследствие неплатежей, не дает ДГК возможности в полном объеме рассчитываться с поставщиками топлива и обеспечивать надежность энергоснабжения в отопительный период», — отметили в компании. Из-за неуплаты средств, компании придется брать кредит, что «ложится дополнительным бременем на добросовестных потребителей», заявил заместитель генерального директора по сбыту ДГК Дмитрий Богдановский.

Самым крупным должником, по данным ДГК, является «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Восточному военному округу, которое должно заплатить 87,8 млн рублей. В компании отметили, среди должников, в том числе есть МЧС, которое должно заплатить за тепло 11,3 млн рублей, и структуры Министерства внутренних дел с долгом в 3,4 млн рублей. «Если до конца года долги не будут погашены или не будут предоставлены гарантии оплаты, энергетики могут ввести ограничения теплоснабжения на объектах должников», — заявили в компании.

Теги: Дальний Восток , Долги , теплоснабжение
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