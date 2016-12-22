В Москве повысят стоимость проезда на общественном транспорте

В Москве со 2 января 2018 года подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил замглавы департамента транспорта столицы Алина Бисембаева, передает «Интерфакс».



По его словам, тарифы на проезд будут проиндексированы и подорожают до 3,8%, «что ниже среднегодовой инфляции». Бисембаева рассказала, что проезд по карте «Тройка» станет дороже на один рубль и составит 36 руб. за поездку. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок повысится на 65 руб. и будет стоить 1 тыс. 765 руб. Поднимется стоимость и на безлимитный билет на 30 дней. Так, он будет стоить 2 тыс. 75 руб. вместо 2 тыс руб.

Замглавы департамента отметила, что цена разовой поездки останется неизменной. Так, «Единый» билет для одной и двух поездок будет стоить 55 и 110 руб соответственно, проезд на наземном транспорте — 40 руб, а оплата проезда на турникете с помощью бесконтактной системы оплаты PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay составит 40 руб. Также департамент сохранит льготы на проезд для школьников и студентов. Кроме того, для них будет введен проездной билет сроком на три месяца.

Бисембаева сказала, что повышение стоимости проезда на общественном транспорте связано с увеличением расходов из-за ввода в эксплуатацию новых станций метро и появлением новых остановок и маршрутов. Она отметила, что о повышении тарифов также просили перевозчики из-за инфляции и ростом цен на электроэнергию, дизельное топливо, и бензин, а также подорожание запчастей и строительных материалов.

В 2017 году рост цен на проездные билеты составил 7,5%.