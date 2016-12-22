Турагенты начали акцию блокировки продажи туров «Натали Турс»

Несколько онлайн-турагентств и агентских сетей приостановили продажи туров компании «Натали Турс» и убрали из поисковой выдачи все предложения данного туроператора. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.



Как отмечается в сообщении, такое решение было принято в ответ на то, что «Натали Турс» предоставила скидку 10% для тех, кто бронирует тур напрямую на сайте туроператора. В настоящий момент заблокировали продажу туров компании сайты Слетать.ру, Onlinetours.ru, Travelata.ru, Level.Travel, сети турагентств TBS, Амбитур, Солнцетур, Квадра, LaRussia.

Агенты, которые приняли участие в блокировке, в совместном заявлении утверждают, что партнерское соглашение с «Натали Турс» предусматривают выплату от 10-12% от стоимости забронированного тура. По мнению онлайн-агрегаторов и турагентов, а предоставление скидки клиентам сайта «Натали Турс» «идет вразрез с базовыми принципами ценообразования».



В заявлении отмечается, что такие акции для частных лиц «подрывают основу разумной рыночной конкуренции и наносит ущерб репутации агентов». Компании назвали позицию «Натали Турс» «недопустимой» для развития туриндустрии «с ее текущим распределением ролей».

Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев в беседе с РБК заявил, что компания почти не работала с теми турагентами и агрегаторами, которые приостановили продажу ее туров. По его словам, на их долю приходится не более 0,5% в общей структуре продаж.

Акция со скидками 10% для прямых клиентов с сайта — маркетинговая и имеет ограниченный срок действия, поэтому большинство оффлайн агентов «Натали Турс» удовлетворились этим объяснением, указывает Воробьев. «Более того, эта «вирусная» информация (о блокировке продаж туров, — прим. РБК) привлекла внимание клиентов, они зашли на наш сайт, и за два дня наши продажи выросли на 30%», — добавляет он.