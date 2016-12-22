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На Курском направлении увеличили интервалы движения электричек
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На Курском направлении увеличили интервалы движения электричек
Общество, 22:03
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На Курском направлении увеличили интервалы движения электричек

В пригородной электричке Курского направления возникло задымление, сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги.

«Произошло задымление. В целях безопасности электропоезд был остановлен на станции Царицыно. Пассажиров высадили на станции, они продолжили поездку на попутных электричках. За медицинской помощью никто не обращался», — следует из сообщения, поступившего в РБК. По информации пресс-службы, движение поездов в сторону Москвы осуществляется с увеличенными интервалами.

Из-за задымления из электрички эвакуировали более 100 пассажиров, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Дежурный пресс-службы МЧС по Москве также подтвердил информацию о ЧП. «В 20:40 наряд выехал в районе станции Царицыно. Это был безлюдный состав в тупике, где тлел кабель», — сообщил РБК дежурный.

Автор: Дмитрий Окрест.
Теги: МЖД , ГУ МЧС Москвы
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