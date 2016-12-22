Власти Подмосковья назвали средний чек предновогоднего корпоратива

Средний чек в ресторане на праздновании предновогоднего корпоратива в Подмосковье составит 2,8 тыс. руб. на человека. Об этом говорится в сообщении Министерства потребительского рынка и услуг Московской области, поступившем в РБК.

Министерство проанализировало цены в кафе, барах и ресторанах области, предоставляющих услугу проведения корпоратива.

«Как правило, в эту стоимость входят закуски, салаты, горячие блюда, напитки, определенный набор алкогольных напитков и развлекательная программа», — сказано в сообщении.

Как рассказали в министерстве, дешевле всего будет праздновать новый год в городских округах Егорьевск, Озеры, Серебряные Пруды, Шаховская и Талдомском муниципальном районе. В то время как, как самыми дорогими корпоративами станут в заведениях в городских округах Люберцы, Подольск, Химки, Балашиха, Одинцовском и Раменском муниципальных районах.



В среднем жители Подмосковья потратят на продукты к новогоднем столу 4 960 руб. на семью из четырех человек, то есть 1 240 руб. на человека, сообщается на сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской области. Ведомство подсчитало, что на закуску покупатели могут потратить 1 767 руб. На эту сумму жители Подмосковья могут купить колбасу и мясные закуски, сыры, соления, слабосоленую форель и красную икру. Фруктовый набор будет стоить в целом 1 тыс.руб, в который могут войти апельсины, яблоки, мандарины, бананы, ананасы и красная икра.

Чтобы сделать салат «Оливье» необходимо потратить в среднем 390 руб., «Сельдь под шубой» — 150 руб., «Мимозу» — 120 руб., а салат из свежих помидоров и огурцов обойдется 200 руб, подсчитали в ведомстве.