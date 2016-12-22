На фиолетовой ветке метро увеличены интервалы из-за падения пассажира

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метро увеличены интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба московской подземки в Twitter. Как сообщил РБК начальник пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, на станции «Спартак» на рельсы упал мужчина.



«В 20:42 на станции «Спартак» 51-летний уроженец Кировской области упал на рельсы. Машинист применил экстренное торможение. Вызвали скорую — у мужчины диагностировали ушибы и синяки», — сообщил Мышляев.

Свидетели подтвердили, что мужчина упал на рельсы по собственной неосторожности, отметил Мышляев. В 20:55 мск ​движение поездов восстановили.