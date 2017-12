Миллиардер Карлос Слим продаст часть своей доли в The New York Times

Мексиканский миллиардер Карлос Слим (шестое место в рейтинге Forbes, состояние $54,5 млрд) намерен сократить свою 17%-ю долю в компании — издателе газеты The New York Times — The New York Times Co., более чем наполовину, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника издания, Слим в начале декабря перевел ценные бумаги издательского дома на $250 млн в траст, запретив на три года продавать эти акции. Через три года эти бумаги автоматически будут преобразованы в 8% акций класса А, а права на них перейдут к инвесторам. О переводе ценных бумаг сообщалось в заявлении, которое прошло по больше части незамеченным, пишет Bloomberg. Уменьшив свой пакет акций, Слим потеряет влияние на совет директоров издания, которое он мог оказывать как держатель акций класса А.

Представитель Карлоса Слима подтвердил изданию факт сделки. Пресс-секретарь The New York Times сообщила, что газета благодарна бизнесмену «за доверие и поддержку» в тяжелые для издания времена.

Слим впервые приобрел долю в The New York Times в 2009 году, когда предоставил компании $250 млн, чтобы помочь изданию преодолеть финансовый кризис. В январе 2015 года Слим стал крупнейшим акционером компании The New York Times Co. Тогда он воспользовался опционом на покупку акций компании и приобрел 16,8% ее акций. Стоимость этой доли оценивалась тогда в $349 млн.

В июле 2017 года Слим уже продал часть принадлежащих ему акций The New York Times — примерно 0,3%, по оценкам Bloomberg.