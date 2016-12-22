Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,12 58,66 EUR Нал. 69,91 69,24 USD Бирж. 58,79 +0,13 EUR Бирж. 69,62 +0,53 USD ЦБ. 58,61 -0,08 EUR ЦБ. 69,17 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 18256,99 -693,01 MOEX 2118,16 -0,77% RTS 1134,58 -1,16% Brent 63,70 +0,49% DJIA 24780,71 -0,05% Nasdaq 6968,81 -0,37% FTSE 7544,09 +0,09%
Пресс-служба назвала публикацию письма Саакашвили слабой позицией властей
Лента новостей
В Киеве назвали способ возвращения Крыма 21:23, Политика ЦБ признал право Минца на оферту от «Траста» по акциям «Открытия» 21:22, Финансы Миллиардер Карлос Слим продаст часть своей доли в The New York Times 21:17, Бизнес Путина выдвинут в президенты перед Новым годом в павильоне на ВДНХ 21:16, Политика Актеры пришли к омбудсмену обсудить дело «Седьмой студии» 21:12, Общество Пресс-служба назвала публикацию письма Саакашвили слабой позицией властей 20:53, Политика Российская скелетонистка обвинила иностранных спортсменов в лицемерии 20:39, Спорт Москва и Белград договорились о реэкспорте российского газа 20:34, Экономика Спецпредставитель США назвал условие возобновления мира в Донбассе 20:16, Политика Президент присвоил генеральское звание главе «банковского» управления ФСБ 20:12, Политика Бинбанк потребовал от «Пересвета» 1,36 млрд рублей 20:04, Бизнес Etihad Airways с января приостановит полеты между Абу-Даби и Тегераном 19:50, Бизнес Турецкие СМИ раскрыли информацию с компьютера убийцы посла Карлова 19:46, Политика СМИ узнали о планах китайской ZPEC купить долю в проекте «Газпром нефти» 19:35, Бизнес Российские компании за год потеряли более 100 млрд руб. из-за кибератак 19:26, Технологии и медиа «Мосфильм» допустил возвращение «Иронии судьбы» на «Первый канал» 19:25, Общество Отец мальчика из Нальчика рассказал о съемках сына в «Звездных войнах» 19:16, Общество Ускоренный рост: как заработать на развивающихся рынках 19:15, Деньги Житель Владивостока рассказал об эффекте от пресс-конференции Путина 19:14, Общество Объясняем, почему Bentley это круто 19:07, РБК и Bentley В сервисе Дурова Telegraph произошел сбой из-за жалоб из России 19:05, Технологии и медиа «Атлетико» подаст жалобу на «Барселону» за переговоры с Гризманном 18:54, Спорт ФСБ назвала число выехавших воевать на стороне террористов россиян 18:53, Общество Безопасная стратегия: как Трамп разобрался в мировой политике 18:51, Мнение Власти Москвы решили согласовать митинг Гудкова на проспекте Сахарова 18:46, Общество Росгвардия порекомендовала не писать в соцсетях о планах на праздники 18:31, Общество Мединский предложил платить сбор с каждого билета в кинотеатр 18:22, Технологии и медиа Финский партнер «Росатома» по АЭС допустил выход из проекта 18:19, Бизнес
Пресс-служба назвала публикацию письма Саакашвили слабой позицией властей
Украинский кризис, 20:53
0
Пресс-служба назвала публикацию письма Саакашвили слабой позицией властей

В пресс-службе лидера «Движения новых сил», бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подтвердили подлинность его письма украинскому президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Это письмо ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но никогда Украины. То что Банковая (улица, на которой расположена администрация президента Украины. — РБК) опубликовала это письмо — это слабая позиция», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что публикацией личного письма представители Порошенко пытались дискредитировать Саакашвили, интерпретировав дело так, «будто он просил прощения и обещал снять палатки возле Верховной рады».

Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко показал письмо Саакашвили, где тот написал о своих «политических ошибках». «Конечно, я допускал и допускаю много политических ошибок, но сейчас как никогда уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации», — написал Саакашвили. Он также предложил Порошенко встречу «в любой момент».

Сам Цыгалко пояснил, что обнародовал письмо из-за многочисленных запросов журналистов и поведения Саакашвили, который «манипулирует» содержанием документа.

16 декабря Саакашвили опроверг информацию о том, что сделал Порошенко предложение о примирении, и заверил, что все переговоры с нынешней властью Украины будет проводить «под камерами». 17 декабря он признал, что написал письмо.

Теги: Петр Порошенко , Михаил Саакашвили
Главное
Путина выдвинут в президенты перед Новым годом в павильоне на ВДНХ Политика
Материалы по теме
Пресс-секретарь Порошенко показал письмо Саакашвили с признанием ошибок Политика
Саакашвили сравнил Порошенко и Януковича с пивом и водкой Политика
Саакашвили явился в прокуратуру и отказался идти на допрос Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.