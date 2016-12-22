Пресс-служба назвала публикацию письма Саакашвили слабой позицией властей

В пресс-службе лидера «Движения новых сил», бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подтвердили подлинность его письма украинскому президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Это письмо ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но никогда Украины. То что Банковая (улица, на которой расположена администрация президента Украины. — РБК) опубликовала это письмо — это слабая позиция», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что публикацией личного письма представители Порошенко пытались дискредитировать Саакашвили, интерпретировав дело так, «будто он просил прощения и обещал снять палатки возле Верховной рады».

Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко показал письмо Саакашвили, где тот написал о своих «политических ошибках». «Конечно, я допускал и допускаю много политических ошибок, но сейчас как никогда уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации», — написал Саакашвили. Он также предложил Порошенко встречу «в любой момент».

Сам Цыгалко пояснил, что обнародовал письмо из-за многочисленных запросов журналистов и поведения Саакашвили, который «манипулирует» содержанием документа.

16 декабря Саакашвили опроверг информацию о том, что сделал Порошенко предложение о примирении, и заверил, что все переговоры с нынешней властью Украины будет проводить «под камерами». 17 декабря он признал, что написал письмо.