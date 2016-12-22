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СМИ узнали о планах китайской ZPEC купить долю в проекте «Газпром нефти»
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СМИ узнали о планах китайской ZPEC купить долю в проекте «Газпром нефти»
Бизнес, 19:35
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СМИ узнали о планах китайской ZPEC купить долю в проекте «Газпром нефти»

Китайская компания ZhongMan Petroleum And Natural Gas Group Corp. (ZPEC) ведет переговоры о покупке доли в Чонском нефтедобывающем проекте «Газпром нефти». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в российской компании.

«ZPEC хочет стать акционером нашего [«Газпром нефти»] проекта», — сказал один из источников. Второй источник агентства также подтвердил заинтересованность китайской компании в проекте. Источники не назвали размер доли, которую может приобрести ZPEC.

Агентство на момент публикации не смогло получить комментарий от ZPEC. В «Газпром нефти» отказались от комментариев Reuters. На своем сайте ZPEC сообщает, что ее основными клиентами являются китайские ведущие энергетические компании CNPC, Sinopec, а также российские ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть».

Ранее зампредседателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев сообщал агентству, что «одна из китайских компаний» предложила купить 49% в Чонском проекте.

​Проект расположен на границе Иркутской области и Республики Саха и включает три лицензионных участка — Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский. Суммарные запасы углеводородов оцениваются в 63 млн т нефтяного эквивалента.

Теги: Китай , «Газпром» , «Газпром нефть»
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