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Росгвардия порекомендовала не писать в соцсетях о планах на праздники
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Росгвардия порекомендовала не писать в соцсетях о планах на праздники
Общество, 18:31
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Росгвардия порекомендовала не писать в соцсетях о планах на праздники

Росгвардия рекомендовала не распространять информацию о предстоящем отдыхе на новогодние праздники и не выкладывать в социальные сети фотографии из отпуска для защиты от квартирных краж. Об этом заявил представитель московского управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Тумин, сообщает «Интерфакс». Он отметил, что пик квартирных краж приходится на новогодний период.

«Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица», — сказал представитель вневедомственной охраны Росгвардии.

Тумин, в частности, рекомендовал установить решетки на окна, перед отъездом запереть все двери и форточки, установить над дверью видеокамеру, а также наладить отношения с соседями, чтобы во время длительного отсутствия те могли присматривать за квартирой.

Как отмечает ТАСС, сотрудники Росгвардии охраняют в столице более 186 тыс. квартир. В праздничные дни нести дежурство в круглосуточном режиме в Москве будут около 500 нарядов вневедомственной охраны.

Теги: Новый год , Росгвардия
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