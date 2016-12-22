Отец мальчика из Нальчика рассказал о съемках сына в «Звездных войнах»

Мальчик, который сыграл в фильме «Звездные войны: Последние джедаи» роль раба, ухаживавшего за фатирами в городе-казино Канто-Байт, родился в России, его зовут Темирлан Блаев, рассказал РБК отец 10-летнего актера Анзор Блаев.

Мужчина сообщил, что Темирлан родился в Нальчике (Кабардино-Балкария) и в возрасте двух лет переехал вместе с семьей в Великобританию.

По словам отца, Темирлан был одобрен на роль по итогам кастинга, в рамках которого ребенку дали отрывок из сценария другого фильма, который надо было выучить и показать.

«Его снимали несколько дней в прошлом году, в этом году режиссер переснимал какие-то моменты. В общем, съемки заняли 4–5 дней», — отметил Анзор Блаев.

При этом отец актера ответил, что им пока неизвестно, будет ли персонаж сына участвовать в девятом эпизоде киносаги. «Мы даже о том, что он появится в восьмом эпизоде, узнали только на премьере», — пояснил он.

Персонаж Темирлана Блаева появляется в двух эпизодах новой части «Звездных войн». По данным IGN, персонажа зовут Темири Благг.