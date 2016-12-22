Названо самое популярное за 15 лет мужское имя в Москве

Имя Александр уже 15 лет подряд остается самым популярным для новорожденных мальчиков в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу столичного управления ЗАГС Ирину Муравьеву.
«Меня всегда поражает, что у нас, наверное, уже 15-й год Саша занимает первую позицию. Один раз он чуть-чуть у нас перешел на вторую позицию, но быстро опять стал лидером», — сказала Муравьева.
По ее словам, распространенными мужскими именами также являются Михаил, Артем, Иван, Дмитрий, Максим, Даниил, Кирилл и Матвей.
А вот самым популярным женским именем остается имя Софья или София.
«Софья тоже у нас уже третий год лидирует», — добавила Муравьева. Новорожденных девочек в Москве также часто называют именами Мария, Анна, Алиса, Александра, Виктория, Анастасия, Елизавета и Дарья, добавила руководитель управления.
В апреле 2016 года законопроект, который ограничивает право родителей давать детям имена, нарушающие интересы самих детей, был внесен в Госдуму, а спустя год принят. Закон был подписан президентом России 1 мая 2017 года.
Документ, подготовленный сенатором Валентиной Петренко, запрещает родителям называть детей цифрами, буквенными обозначениями, числительными, символами или их любыми комбинациями, аббревиатурами, ненормативной лексикой.
До этого российское законодательство позволяло родителям выбирать любое имя для своего ребенка.