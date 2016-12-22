Матвиенко сравнила криптовалюту с «чертом из табакерки»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обеспокоена быстрым развитием криптовалюты, сообщает ТАСС. Если не разработать меры по ее регулированию, то последствия для рубля, доллара и экономических процессов будут непредсказуемы, считает Матвиенко.

«Эта криптовалюта, она как черт из табакерки выскочила, сегодня уже на биржах торгуется, а мы не готовы к этому <...> Этот джинн, который из бутылки вышел, настолько быстро получает развитие, что действительно, что будет с рублем, с долларом, с регуляцией, монетизацией и так далее?» — сказала Матвиенко.

В конце ноября Банк России увидел в популярности биткоина риски для глобальной экономики. Регулятор считает, что использование криптовалют несет высокие риски, в том числе образование «пузыря» на рынке, риски использования криптовалют в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Ранее Банк России высказывал опасения, сравнивая рынок криптовалют с финансовой пирамидой.

17 декабря курс биткоина уже преодолел отметку $20000. Как сообщал портал coinmarketcap, в ходе электронных торгов криптовалюта достигла максимального в истории курса $20042​.