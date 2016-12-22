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В Челябинской области завели дела после смерти двух детей в больницах
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В Челябинской области завели дела после смерти двух детей в больницах
Общество, 17:10
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В Челябинской области завели дела после смерти двух детей в больницах

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту смерти двух детей в медучреждениях Челябинской области. Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, детям оказали ненадлежащую медпомощь.

По данным следователей, 2-летняя девочка умерла в одной из больниц города Златоуста, 4-летний мальчик — в больнице областного центра.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на родителей погибшей девочки, врачи более шести часов не могли установить причины ее одышки. Позднее стало известно, что у ребенка была пневмония, но врачи не смогли вовремя поставить диагноз.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Теги: дети , Челябинск , Больница
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