В Челябинской области завели дела после смерти двух детей в больницах
Общество, 17:10
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В Челябинской области завели дела после смерти двух детей в больницах
Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту смерти двух детей в медучреждениях Челябинской области. Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, детям оказали ненадлежащую медпомощь.
По данным следователей, 2-летняя девочка умерла в одной из больниц города Златоуста, 4-летний мальчик — в больнице областного центра.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на родителей погибшей девочки, врачи более шести часов не могли установить причины ее одышки. Позднее стало известно, что у ребенка была пневмония, но врачи не смогли вовремя поставить диагноз.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).