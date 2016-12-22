BP пожелала купить долю в газовом проекте «Роснефти»

Британская BP, владеющая 19,5% «Роснефти», претендует на покупку доли в ее дочернем предприятии «Харампурнефтегаз». Это следует из ходатайства британской компании в Федеральное антимонопольное управление Германии (Bundeskartellamt), опубликованного на сайте ведомства.

Ходатайство BP в Bundeskartellamt поступило 13 декабря, первым на него обратил внимание «Интерфакс».

Представитель Bundeskartellamt отказался уточнить РБК, на какую долю претендует BP. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев, пресс-служба BP пока не ответила на запрос РБК.

Пресс-служба российского ФАС также не ответила, получало ли ведомство аналогичное ходатайство от BP.

«Харампурнефтегаз» (ранее называлась «РН-Забайкалье») — «дочка» «РН-Газа». «Роснефть» владеет лицензиями на Харампурский газоносный участок, Усть-Харампурский участок, месторождение Харампурское ПК1 и Кынско-Часельский участок, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе.

В ноябре 2013 года совет директоров «Роснефти» утвердил проект разработки Харампурского месторождения, первый этап которого предполагает добычу более 190 млрд куб. м газа, сообщал «Интерфакс». Тогда предполагалось, что добыча начнется в 2017 году. Основная добыча в рамках этого этапа будет вестись из сеноманских залежей (8 млрд куб. м в год), отличающихся высокой продуктивностью и низкой стоимостью извлечения газа. Еще 1 млрд куб. м в год планируется добывать из туронской залежи, получившей значительные льготы по НДПИ.

BP уже выступает партнером «Роснефти» по двум проектам — в июне 2015 года она приобрела за $750 млн 20% «Таас-Юрях», которое разрабатывает Среднеботуобинское месторождение, расположенное в Якутии, а в ноябре 2016 года получила 49% в новом СП «Ермак Нефтегаз», которое будет вести геолого-разведочные работы в Западной Сибири и бассейне рек Енисей и Хатанга.