Путин назначил экс-постпреда России при ЮНЕСКО главой Россотрудничества

Президент Владимир Путин назначил посла по особым поручениям МИДа Элеонору Митрофанову главой Россотрудничества. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

С 2009 по 2016 год Митрофанова работала постоянным представителем России при ЮНЕСКО, с 2016 года она исполняла обязанности посла по особым поручениям МИДа.

26 февраля 2017 года пост временного исполняющего обязанности главы Россотрудничества занял Алексей Фролов. Он был заместителем покинувшей пост главы ведомства Любови Глебовой. Она была назначена сенатором от Удмуртии.

Как сообщал источник «РИА Новости» в Совете Федерации, назначение Митрофановой ожидалось с осени, документ о назначении, по данным агентства, был готов в сентябре. Эту информацию подтверждал и источник РБК, близкий к руководству Россотрудничества.







