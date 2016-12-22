В Казани 13 человек пострадали в результате наезда автобуса на столб
Общество, 15:54
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В Казани 13 человек пострадали в результате наезда автобуса на столб
В Казани пассажирский автобус врезался в столб, в результате ДТП пострадали 13 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
«Автобус ПАЗ маршрута №330 наехал на столб. Информация о ДТП на улице Ямашева появилась в 13:16. По данным Минздрава, за осмотром обратились 13 человек», — сказал дежурный пресс-службы.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Нижегородской области рейсовый автобус попал в аварию, в результате один человек погиб, еще 24 пострадали. Как сообщали РБК в ГУ МВД по региону, автобус столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ.