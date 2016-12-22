Минэкономразвития связало падение промышленности с погодой

Одним из факторов падения российской промышленности в ноябре стала теплая погода. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Минэкономразвития.

По данным министерства, несмотря на «положительное воздействие» сделки ОПЕК+ на состояние платежного баланса, сокращение добычи нефти в совокупности с теплой погодой привело к падению выпуска в добывающем секторе на 1% в годовом выражении.

«Температурный фактор оказал сдерживающее влияние и на динамику электроэнергетики (минус 6,4% в ноябре)», — сказано в сообщении.

При этом наибольший упадок в динамике обрабатывающей промышленности зафиксирован в производстве драгоценных и прочих цветных металлов, производстве ядерного топлива, транспортных средств и оборудования.

Ранее Росстат сообщил о снижении в ноябре промпроизводства на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отмечалось, что такого падения не было с 2009 года.

Как поясняли опрошенные РБК эксперты, падение в ноябре отчасти связано с подходом Росстата, который с начала года перешел на новую статистику, сдерживающим влиянием продленной сделки ОПЕК+, а также предстоящими выборами президента.